За школу — «плюс», за ФОК — «минус». Тесклер инспектирует Нязепетровск
В среду, 5 августа, губернатор Челябинской области работает в Нязепетровске. Алексей Текслер осмотрел отремонтированную школу: она готовится к открытию 1 сентября. А потом провел совещание с главой района. Анализировали исполнение поручений, данных главой региона ранее. Год назад было поручение по проектированию и строительству нового хирургического корпуса районной больницы. Но нет и проекта. Отговорок по ковиду губернатор не принял.
Еще один минус главе: заброшенный ФОК. Его строят уже 16 лет. Здание есть, причем в высокой степени готовности. Но вводить его в эксплуатацию нельзя: из-за долгого простоя появились дефекты кровли, да и внутри находиться небезопасно. Поручение губернатора по проектно-сметной документации неотменимо.
Кроме того, губернатор ознакомился с проектом строительства нового гидроузла на Нязепетровском водохранилище. Он нужен для обеспечения жителей питьевой водой из реки Уфа. Пока нязепетровцы пьют воду из илистой реки Нязя. Проектно-сметную документацию нужно подготовить вовремя. Тогда объект будет построен в 2021-22 гг.
Оперативно нужно подготовить ПСД по капитальному ремонту моста через реку Уфа. Задача, поставленная главой региона: включить мост в число капиталоемких объектов федеральной программы.
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ИСТОЧНИК KP.RU