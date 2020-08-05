За школу — «плюс», за ФОК — «минус». Тесклер инспектирует Нязепетровск

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:28:02+03:00

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В среду, 5 августа, губернатор Челябинской области работает в Нязепетровске. Алексей Текслер осмотрел отремонтированную школу: она готовится к открытию 1 сентября. А потом провел совещание с главой района. Анализировали исполнение поручений, данных главой региона ранее. Год назад было поручение по проектированию и строительству нового хирургического корпуса районной больницы. Но нет и проекта. Отговорок по ковиду губернатор не принял.

Еще один минус главе: заброшенный ФОК. Его строят уже 16 лет. Здание есть, причем в высокой степени готовности. Но вводить его в эксплуатацию нельзя: из-за долгого простоя появились дефекты кровли, да и внутри находиться небезопасно. Поручение губернатора по проектно-сметной документации неотменимо.

Кроме того, губернатор ознакомился с проектом строительства нового гидроузла на Нязепетровском водохранилище. Он нужен для обеспечения жителей питьевой водой из реки Уфа. Пока нязепетровцы пьют воду из илистой реки Нязя. Проектно-сметную документацию нужно подготовить вовремя. Тогда объект будет построен в 2021-22 гг.

Оперативно нужно подготовить ПСД по капитальному ремонту моста через реку Уфа. Задача, поставленная главой региона: включить мост в число капиталоемких объектов федеральной программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU