2020-08-05T15:02:22+03:00
Общество

Ставка кредитования в Райффайзенбанке начинается с 7,99%

Оформить заявку и получить кредит можно без визита в офис
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Райффайзенбанк снизил минимальную ставку потребительского кредитования до 7,99%. Она доступна для зарплатных клиентов.

- Мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить как можно больше возможностей людям решать свои финансовые вопросы быстро и просто. Оформить заявку и получить кредит можно без визита в офис на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн даже в городах, где нет наших отделений, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.

Более 76% клиентов Райффайзенбанка получают кредиты полностью онлайн, без встречи с представителем банка для подписания документов. А интеграция с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги», позволяет не только быстрее заполнять заявку на кредит, но и не предоставлять документы, подтверждающие занятость и доход.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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