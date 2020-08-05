В Челябинске выстроилась большая очередь к новому термальному курорту
В Челябинске установилась такая жара, что люди в рабочий день отправились спасаться от зноя на новый термальный курорт, открывшийся в микрорайоне «Вишенвая горка». В результате в заведении выстроилась большая очередь, которая тянулась на несколько метров. Представителям комплекса пришлось ввести из-за этого ограничительные меры.
— Сегодня вышел солнечный день да и сами будни получились жаркими. Поэтому образовались такие очереди. Мы единовременно запускаем по 100 человек, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно, — сообщили отделе маркетинга «Термы VODA».
Челябинцы уже делятся фотографиями очередей в соцсетях
Отметим, что не у всех фирм получается так плодотворно вести бизнес в Челябинске. Ранее в городе прекратил свою работу магазин «Читай-город», который располагался возле цирка. Во время закрытия желающим бесплатно раздавали полки, на которых раньше лежали товары.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU