2020-08-05T17:06:34+03:00
Общество

В Челябинске выстроилась большая очередь к новому термальному курорту

Желающие отдохнуть в новом заведении выстроились прямо на улице
Рустам ЯХИН
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Челябинцы спасаются от жары не только на пляжах. но и на термальных курортах. Фото: instagram.com / termyvodaЧелябинцы спасаются от жары не только на пляжах. но и на термальных курортах. Фото: instagram.com / termyvoda
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В Челябинске установилась такая жара, что люди в рабочий день отправились спасаться от зноя на новый термальный курорт, открывшийся в микрорайоне «Вишенвая горка». В результате в заведении выстроилась большая очередь, которая тянулась на несколько метров. Представителям комплекса пришлось ввести из-за этого ограничительные меры.

— Сегодня вышел солнечный день да и сами будни получились жаркими. Поэтому образовались такие очереди. Мы единовременно запускаем по 100 человек, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно, — сообщили отделе маркетинга «Термы VODA».

Челябинцы уже делятся фотографиями очередей в соцсетях

Челябинцы уже делятся фотографиями очередей в соцсетях

Отметим, что не у всех фирм получается так плодотворно вести бизнес в Челябинске. Ранее в городе прекратил свою работу магазин «Читай-город», который располагался возле цирка. Во время закрытия желающим бесплатно раздавали полки, на которых раньше лежали товары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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