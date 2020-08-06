Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 6 августа 2020: вторые сутки меньше ста

Поток заразившихся меньше, но пока не иссякает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Челябинской области зафиксировали рекордно низкий прирост по заболевшим коронавирусом. За одни сутки набралось меньше ста заболевших. Порадовал и новый день: на утро 6 августа прирост составил 98 человек, всего с начала пандемии коронавирусом в Челябинской области заразились 12 тысяч 430 южноуральцев.

В больницах области и под наблюдением докторов остаются 3706 человек.

За прошедшие сутки выписаны 57 человек. С начала пандемии — 8412 пациентов.

За прошедшие сутки скончались четверо южноуральцев:

— 80-летняя женщина из Челябирнска с гипертонией и больными почками;

— 71-летний мужчина из Челябинска с больным сердцем;

— 56-летний мужчина из Челябинска с гипертонией и больным сердцем;

— 69-летний мужчина из Усть-Катава с хронической обструктивной болезнь. легких и больным сердцем.

У всех ковид был сопутствующим заболеванием.

Между тем, город ждет вторая волна коронавируса. Мы узнали, когда она может начаться, как к ней готовиться и чего опасаться.

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