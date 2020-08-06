Минувшей ночью под Челябинском горел термальный комплекс «Баден-Баден»

Фото: сообщество "Регион-74", ВК.

В ночь на четверг, 6 августа, под Челябинском загорелся термальный комплекс «Баден-Баден».

— Возгорание было локализовано за полчаса. На место выезжали три спецмашины и 11 пожарных. Эвакуировать никого не пришлось, во время пожара не было пострадавших. Частично сгорел хозблок комплекса, также повреждена кровля бани, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, случившееся из-за перепада электроэнергии.

Постояльцы боялись, что огонь перекинется на жилые постройки, и сами выбежали на улицу во время пожара.

Сегодня термальный комплекс продолжает работу.

А между тем челябинцы выстроились в очередь к новому термальному комплексу, который открыл свои двери во время пандемии.

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