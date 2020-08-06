В Челябинске детская филармония откроется через два года

Здание выросло до двух этажей. Фото: Ольга АНТОНОВА

Здание областной детской филармонии подросло на один этаж и увеличилось по площади почти вполовину, до двух тысяч квадратных метров. Здесь есть огромный зрительный зал на 400 мест, студии для занятий вокалом, хоровым пением и игрой на музыкальных инструментах. Жителям окрестных домов шум стройплощадки даже приятен, ведь 12 лет корпус только ветшал. В 2008 году детскую филармонию закрыли из-за аварийного состояния пожарные. Казалось, навсегда. И было жаль, ведь 24 года здесь занимались творчеством ребятишки со всего огромного Северо-Запада.

Три года назад филармонию решили реконструировать. Следующие два года готовилась проектно-сметная документация. Реконструкция началась в декабре 2019го. В декабре помещение должно быть сдано. В будущем году будет куплено современное аудиовизуальный комплекс. Филармония станет большим культурным проектом.

Цена вопроса — 171 млн руб. Еще 209 млн руб потребуется для покупки аудиовизуального комплекса. Ребятишек филармония примет в 2021 году.

В четверг, 6 августа, на стройке побывал губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что детская филармония должна быть самой лучшей, потому что строится на долгие годы и будет служить развитию подрастающего поколения. Подрядчика губернатор предупредил о личном контроле хода работ: к декабрю, как указано в контракте, здание должно быть возведено.

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