В челябинском поселке КПЗиС расселят двухэтажное гетто

Во всех домах прогнили перекрытия и царит плесень. Фото: гугл-карты.

В ближайшем будущем поселок КПЗиС, который находится на выезде из Челябинска в сторону Копейска, лишится развалюшек-двухэтажек. Целый квартал отдадут под застройку. Земля уже выставлена на продажу.

Власти Челябинска планируют снести 22 дома, а на их месте поднять новостройки. Речь идет о территории в границах улиц Копейское шоссе — Уральская — Туркменская — Обуховская.

Здесь появятся новостройки. Фото: администрация города.

Победитель аукциона должен за свой счет расселить жителей квартала, снести старые дома, разработать проект участка и приступить к возведению новых домов.

Несколько лет назад то же самое решили сделать с двухэтажками, которые тянутся вдоль улицы Новороссийской от улицы Бобруйской до дворца ЧТПЗ. На месте старых домов уже построили три высотных дома, но расселение и стройка идут медленнее, чем хотелось. Хотя будущих новоселов и привлекает близость озера Смолино.

Поселок КПЗиС находится на отшибе. От Ленинского района его отделяет промзона нескольких заводов. Но и он может быть выглядеть привлекательно, прежде всего, для переселенцев из Копейска. В поселке есть свою школа, детсады, поликлиники для детей и взрослых, просторный спортивный комплекс, дворец культуры, магазины и почта.Но двухэтажные прогнившие развалюхи, часть из которых с туалетом на улице, напоминают какое-то гетто. В некоторых домах и так давно никто не живет.

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