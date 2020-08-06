О нацпроектах в Челябинской области расскажет специальный сайт

В Челябинской области благодаря нацпроектам в этом году откроется 12 садиков. Фото: Архив КП.

Все реализуемые на Южном Урале национальные проекты теперь собраны на одном специализированном сайте. Текущее положение дел, прогнозируемые, согласно утвержденным графикам, итоги: на одном веб-ресурсе собрана вся информация. Портал нацпроекты74.рф открыт по поручению губернатора Алексея Текслера.

На сайте 12 разделов — по числу национальных проектов. Просто и доступно челябинцам рассказывается о больших задачах в развитии медицины, образования, науки, культуры, строительстве жилья, ремонте дорог, цифровизации жизни.

Губернатор не раз подчеркивал, что реализация нацпроектов в Челябинской области идет без скидок на пандемию коронавируса.

— Национальные проекты — это уникальные по масштабу федеральные программы, которые реализуются в России по Указу Президента РФ. Стратегическая цель — достижение нового качества жизни для всех поколений россиян, динамичное развитие государства, — сказал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что все планы нужно сверять с мнением и предложениями жителей региона. Особенно в части проблем, требующих первоочередного решения. Нельзя работать без серьезного общественного контроля. Информация о ходе реализации нацпроектов должны быть открытой и доступной.

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