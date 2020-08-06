Отправленную на самоизоляцию жительницу Кургана оштрафовали за обращение к телемастеру

Женщина знала, что может заразить телемастера, но все равно оформила вызов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кургане оштрафовали женщину, которая получила предписание Роспотребнадора самоизолироваться на две недели, но вместо этого пригласила домой телемастера, сообщает городской оперативный штаб по коронавирусу.

Не уточняется, заболела ли дама ковид или просто имела контакт с заболевшими, однако это ничего не меняет. Она реально могла заразить пришедшего к ней на вызов сотрудника.

— Женщина совершила административное правонарушение. Она нарушила санитарно-эпидемиологические правила и могла стать источником заражения для постороннего человека, — говорят в оперштабе.

Даму оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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