В Челябинской области до конца года построят 12 детсадов

В Челябинской области за два года построят 25 детсадов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По национальному проекту «Демография» Челябинская область в нынешнем году выкупит у застройщиков семь зданий под детсады на 1510 мест. Еще будет построено пять садов на 1310 мест. Итого, в регионе будет 12 новых современных садиков.

Кроме того, в 2020 году начнется строительство еще 13 зданий под садики. У проектов четкие сроки сдачи в эксплуатацию: 2021 год. Всего за два года на Южном Урале появится 25 садиков. Кроме того, как отмечают в министерстве образования и науки Челябинской области, есть в запасе еще один проект. Значит, всего новостроек в сфере дошкольного образования в регионе может быть 26.

Как ранее подчеркивал губернатор Алексей Текслер, национальные проекты реализуются на Южном Урале в определенные временные рамки, без скидок на коронавирусную эпидемию. Познакомиться с итогами реализации больших государственных программ можно на сайте нацпроекты74.рф Портал создан по распоряжению губернатора. В простой форме, с инфографикой, можно узнать все о ходе работы по 12 нацпроектам в Челябинской области.

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