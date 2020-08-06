Составлять юридические договоры челябинцам поможет искусственный интеллект

Две головы - хорошо, а искусственный интеллект лучше.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Выпускник Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Антон Галиуллин придумал, как быстро и без ошибок составлять юридические договоры, сообщает пресс-служба вуза.
Антон создает сервис, который будет анализировать уязвимость юридического договора по его изображению. Чтобы проверить документ, достаточно сфотографировать его. Сервис преобразует картинку в текст, а нейросеть проанализирует формулировки.
— Сейчас ведется разработка основ: веб-сервиса, веб-приложения и мобильного приложения. После этого начнутся консультации с юристами, а программное обеспечение будет дорабатываться. За рубежом есть аналоги моей идеи, которые используют искусственные нейронные сети, но они не работают с русским языком и нашим форматом договоров, — говорит Антон Галиуллин.
Готовое приложение собираются продвигать через Google Play Market.
Актуальность идеи отметили на конкурсе «УМНИК»: молодой исследователь стал победителем и получил поддержку реализации перспективного проекта.
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