Стали известны результаты пробы воды на пляжах Кургана

Первые пробы воды дали неудовлетворительный результат, сейчас показатели в норме. Фото: администрация Кургана

Администрация Кургана опубликовала результаты проверок городских пляжей. Теперь купаться можно не только на Бабьих Песках, для жителей области открылись «Голубые озера» и бульвар Солнечный, отдых на которых запретили 31 июля из-за несоответствия требованиям СанПина.

В администрации Кургана сообщили, что теперь пробы почвы и воды на всех пляжах города в норме. Теперь у курганцев есть возможность выбрать себе место отдыха. На всех площадках необходимо соблюдать меры безопасности.

На этой неделе жители области пожаловались на проблемы со здоровьем после купания на несанкционированном пляже «Серебряный ручей». Люди покрылись сыпью, а у детей началась рвота и понос.

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