В Челябинске неизвестные выкопали 47 метров молодых кустов кизильника

Власти уже готовят заявление в полицию Фото: администрация Челябинска

Последствия неприятного для города инцидента увидели сегодня на улице Лесопарковой. По словам администрации Челябинска, неизвестные люди ночью украли недавно высаженные кусты, которые ранее были приняты и оплачены.

— Сегодня, предположительно ночью, неизвестные выкопали 47 метров кустов кизильника, высаженного вдоль улицы Лесопарковой, — сообщили в мэрии. — Работали долго, но, кажется, никто не обратил на это внимание. Большая просьба стараться обращать. Городские подрядчики не выкапывают цветы, кусты или деревья по ночам.

Комитет дорожного хозяйства уже занимается инцидентом, готовится заявление в полицию.

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