В Челябинске автобус №4 будет ходить по новому маршруту

Пассажирам придется привыкнуть к изменениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщают в Управлении транспорта города Челябинска, в связи с проведением восстановительных работ, автобусный маршрут №4 изменит свое движение. Если раньше автобус Мамина — ЮУрГУ ехал по улице Кулибина и поворачивал на Марченко, то теперь он будет доезжать до улицы Танкистов, затем уходить на Салютную и лишь после — на Марченко.

Фото: скриншот

Обновленный маршрут будет действовать с сегодняшнего дня до окончания работ.

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