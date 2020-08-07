Текслер вручил Знак отличия легендарному тренеру Челябинской области

Фото на память. Фото: gubernator74.ru

Зал торжественных приемов в резиденции губернатора сегодня сверкал улыбками. По приглашению главы региона прибыли красавицы ватерполистки команды «Динамо Уралочка». Поводы замечательные: 35-летие команды и серебряная медаль на Чемпионате России-2020.

- 35-летие – юбилей, конечно, серьезный, но команда в расцвете сил, и я надеюсь, что так будет всегда. Очень важно, что к этому рубежу не осталось спортивных трофеев, которые бы не заработали воспитанники команды. В копилке клуба – медали Олимпийских Игр, чемпионатов мира, чемпионатов нашей страны, призы европейских первенств. «Уралочка» - один из спортивных брендов Челябинской области. Команду любят и уважают болельщики, - сказал губернатор, приветствуя спортсменок.

Особое достижение тренерского штаба ватерпольного клуба – формирование команды из числа только своих воспитанниц. Все 35 лет клубом бессменно руководит создатель команды, Заслуженный тренер России Михаил Накоряков. Губернатор поблагодарил талантливого наставника за большую профессиональную работу, за наставничество. Михаил Накоряков – легенда южноуральского спорта: воспитал не одно поколение спортсменов, подготовил отличный резерв. Губернатор уверен, «Уралочку» ждет еще немало побед.

Легендарному тренеру губернатор вручил Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

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