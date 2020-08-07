Райффайзенбанк покажет новые разработки в прямом эфире на демо-дне

Зрители первыми увидят MVP голосового бота, виджет управленческого учета для малого бизнеса и многие другие обновления продуктов и сервисов Райффайзенбанка. Команды разработки расскажут о процессе создания обновлений и ответят на вопросы.

На Demo Day будут впервые показаны новые функции, которыми скоро смогут воспользоваться все клиенты:

— MVP голосового бота, который в будущем может стать полноправным коллегой специалистов контакт-центра.

— Новый раздел информирования клиентов о программах субсидирования лизинга.

— Новый виджет управленческого учета в Райффайзен Бизнес Онлайн для малого бизнеса.

— Онлайн-сервис для предпринимателей для получения любых справок и выписок онлайн — с простым и понятным интерфейсом по принципу интернет-корзины.

— Возможность подачи заявки на продукты банка из Райффайзен-Онлайн для новых клиентов.

— Обновленный удобный профиль клиента в интернет-банке для малого и среднего бизнеса.

— Интеграция кабинета факторинга с Контур.Факторинг.

Мероприятие пройдет полностью онлайн, трансляция начнется 20 августа в 16:00. Для получения ссылки необходима регистрация.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.