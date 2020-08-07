В новом терминале челябинского аэропорта в жару случился потоп

В новом терминале аэропорта протек потолок Фото: Андрей АБРАМОВ

В челябинском аэропорту прямо с потолка льются ручьи. Здание новое, а уже все течет. Чтобы терминал не затопило на пол поставили четыре ведра, которые уже заполнила вода. Возмущенные посетители сняли на телефон «водопады» и поделились роликом в соцсетях.

На полу поставили ведра и положили тряпку, чтобы сдержать потоп. Фото: кадр из видео vk.com/chel4m3

— Это происходит в нашем аэропорту Игорь Курчатов! — рассказывает очевидец.

Один из сотрудников аэропорта в беседе с журналистом КП-Чеялбинск рассказал, что протечка началась вчера. Дело в том, что кондиционеры работают на износ и не выдерживают 30-градусной жары.

— Произошел сбой в системе кондиционирования. Данная ситуация на контроле у администрации. Оборудование находится на гарантийном обслуживании, потому что терминал недавно ввели в эксплуатацию. Подрядчик уже устранил проблему, — рассказали в пресс-службе челябинского аэропорта.

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