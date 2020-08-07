Стали известны подробности аварии с участием фуры и пассажирского автобуса на трассе в Курганской области

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Курганской области

В Курганской области выясняются обстоятельства и причины аварии, которая произошла на трассе в Мишкинском районе. Там работают сотрудники МЧС и ГИБДД. На настоящий момент уже появились подробности произошедшего.

По предварительной информации, полученной от областного правительства, за рулем грузового автомобиля находился водитель 1969 года рождения. Предполагается, что он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса, которым управлял мужчина 1979 года рождения.

Во время аварии пострадали 4 пассажирки автобуса 1954, 1967,1992, 1996, годов рождения и водитель фуры. Они получили незначительные травмы. Их уже доставили в Шумихинскую больницу.

Напомним, авария произошла 7 августа на 147 км автодороги «Иртыш» на территории Мишкинского района. В нее попали фура с зерном и пассажирский автобус, который двигался из Тюмени в Крым. После столкновения обе машины улетели в кювет.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Курганской области

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