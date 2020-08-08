Мощное светопредставление и затопленные дороги: жители Челябинска делятся фото и видео ливня с грозой

Затопило даже самое сердце города — Кировку Фото: Сергей ГРУШАКОВ

В очередной раз челябинские ливневки не выдержали дождя и улицы города превратились в реки. Горожане делятся видеозаписями пятничного ненастья.

А девятом часу вечера жители Ленинского района наблюдали грозовое светопредставление. При этом раскаты грома были едва слышны.

Между тем, непогода прошлась не по всем районам.

— На ЧМЗ всю ночь сверкало, а сейчас только три капли упало. В прошлую пятницу план перевыполнили, — пишет подписчик КП-Челябинск Юрий Миронов.

Напомним, неделю назад за несколько минут в Металлургическом районе стихия вырвала с корнем деревья, сорвала круши и оставила десятки домов без электричества.

Ливни, град и шквалистый ветер «зарядили» в Челябинской области на все выходные. МЧС выступило со штормовым предупреждением. Южноуральцев просят быть осторожными и соблюдать меры безопасности. В случае происшествий — звонить по номерам 01, 101 или 112.

— Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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