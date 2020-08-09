В Челябинске Алексей Текслер распорядился убрать с улиц песок

Плитку уложили, песок забыли Фото: www.cheltoday.ru

В воскресенье, 9 августа, губернатор отправился по районам Челябинска, чтобы посмотреть, как идет программа благоустройство.

Первый пункт — стройплощадка нового участка набережной Миасса за филармонией. Подрядчик, «Южуралмост», был раскритикован за медленные темпы. До сих пор не отнесены сети электроснабжения, и сроки сдачи объекта даже не вырисовываются. Поручение министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву: взять ситуацию на контроль. Представителя подрядчика губернатор предупредил о включении в «черный список».

На ул. Труда, у Сада камней, Текслер обратил внимание на новую тротуарную плитку, заваленную песком.

— Люди жалуются, уберите песок! — распорядился губернатор, обращаясь с руководителю комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринату Кучитарову. Поясним, что песок требуется в процессе укладки плитки, но его, конечно, по окончании работы нужно выметать.

Алексей Текслер побывал на долгострое Центрального стадиона; осмотрел новую пешеходную зону вдоль проспекта Победы в Курчатовском районе; поехал в Металлургическом районе, где закладывается новый сквер; в Ленинском районе. Там, на берегу Смолино строится набережная. Финальной точкой стал Советский район.

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