Ливневки уже не выдерживают: на Челябинск снова обрушился мощный дождь с грозой

В центре Челябинска переполнились ливневки Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Сегодня ГУ МЧС России по Челябинской области предупредило южноуральцев, что ожидается гроза. Долго ждать не пришлось. Небо над столицей Южного Урала затянулось тучами и пошел дождь.

На Кировке в очередной раз переполнились ливневки. Каждый раз кажется, что воды в центре Челябинска все больше и больше.

А вот для дачников дождь не является особой проблемой. Наоборот — можно полить картошку, не прилагая усилий.

Походая ситуация и в Магнитогорске. Там возле вокзала скопилось столько воды, что машинам буквально приходится плавать.

Машины в Магнитогорске буквально плавают Фото: соцсети

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