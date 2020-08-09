Ливневки уже не выдерживают: на Челябинск снова обрушился мощный дождь с грозой

В центре Челябинска переполнились ливневки
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
Сегодня ГУ МЧС России по Челябинской области предупредило южноуральцев, что ожидается гроза. Долго ждать не пришлось. Небо над столицей Южного Урала затянулось тучами и пошел дождь.
На Кировке в очередной раз переполнились ливневки. Каждый раз кажется, что воды в центре Челябинска все больше и больше.
А вот для дачников дождь не является особой проблемой. Наоборот — можно полить картошку, не прилагая усилий.
Походая ситуация и в Магнитогорске. Там возле вокзала скопилось столько воды, что машинам буквально приходится плавать.
Машины в Магнитогорске буквально плавают Фото: соцсети
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