В Челябинской области появится арт-объект в виде огромного комара

В Миассе появится огромный комар. Фото: : vk.com/inzidentmiass

В Миассе в районе Комарово установят арт-объект в виде огромного комара. В администрации города сказала, что металлический кровопийца появится в конце лета.

— Сейчас в одном из микрорайонов благоустраивают большой сквер (идет второй этап работ), там и поставят арт-объект «Комар», который отождествляется с названием района. Его придумали активные жители, которые участвовали в проектировании сквера, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь администрации Миасса Марина Ивановна. — Раньше на этом месте было болото и росли кусты облепихи. Было очень много комаров. Когда начали застраивать это место, район назвали Комарово.

Сейчас в сквере готовят площадку под «Комара», чтобы дети смогли безопасно лазить по скульптуре. Арт-объект планируют установить после завершения благоустройства.

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