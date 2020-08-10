Увеличилось количестве зараженных коронавирусом в министерстве экологии Челябинской области

18 сотрудников министерства экологии Челябинской области заразились коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

В министерстве экологии Челябинской области 18 человек заразились коронавирусом, в том числе два заместителя министра.

— У 5 человек присутствуют первичные симптомы коронавирусной инфекции. Двое из них находятся в больнице под пристальным наблюдением врачей (среди них один заместитель министра), у троих заболевание проходит в легкой форме. У 12 сотрудников заболевание протекает бессимптомно. Один человек находится в реанимации, — сообщает региональное правительство.

Замминистра Виталий Безруков ушел на самоизоляцию вместе с семьей. Врачи предполагают, что заражение произошло 2-3 дня назад, примерно 6-7 августа.

— У меня первичный анализ показал положительный результат, анализ на наличие в крови показал отрицательный результат. По диагнозу врачей заражение произошло относительно не давно 2-3 дня назад. Жду предписания Роспотребнадзора и назначения лечения, — рассказал Виталий Безруков.

Сейчас большинство сотрудников министерства и подведомственных организаций будут работать из дома. На рабочих местах разрешили присутствовать только двум сотрудникам ключевых отделов для оперативного решения задач.

В помещениях проведена санобработка. Роспотребнадзор выясняет, что стало источником заражениях почти 20 человек.

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