«Сбежал к брату»: на трассе в Курганской области нашли пропавшего ребенка

Фото: ГУ МВД по Курганской области

Сотрудники курганского ДПС на федеральной трассе нашли пропавшего ребенка из деревни Лебяжье. Мальчик собрал вещи и, не зная адреса, решил поехать в гости к двоюродному брату. Поймав попутку, он приехал в Курган и заблудился.

На поиски ребенка был брошен весь личный состав зауральской полиции. Совместно с полицейскими искали ребенка односельчане. Острый нюх служебной собаки вывел полицейских на трассу.

— Служебная собака Вайта по следу вывела полицейских на автодорогу, ведущую в областной центр, это означало, что школьник мог остановить проезжающий транзитом автомобиль и уехать в город, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

На дороге в сторону Кургана ребенка удалось обнаружить инспекторам ДПС. Мальчик шел вдоль трассы «Иртыш» в районе Голубых озер и заглядывал в припаркованные машины. Автоинспекторы доставили его в отдел полиции и связались с его родственниками.

Сейчас ребенок дома с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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