Челябинская область получит 90 автомобилей скорой помощи

Челябинская область получит 90 современных автомобилей для службы медицинской помощи. Фото: t.me/eoblast

В понедельник, 10 августа, на вертолетной площадке Челябинской областной клинической больницы в линеечку выстроились новые машины скорой помощи, реанимационной службы и шесть мобильных врачебно-диагностических комплекса на базе автомобилей «Урал»и «КамАЗ».

В огромных тяжеловозах помещается по два медкабинета. Это настоящие поликлиники на колесах, оснащенные современной техникой. Например, аппаратами для УЗИ-исследований. В двух есть цифровые флюорографы, маммограф. Комплексы уйдут в Троицк, Бреды, Миасское, Октябрьское, Еткуль, Касли, Аргаяш, Нязепетровск.

Автомобили осмотрел губернатор. Алексей Текслер сообщил, что в этом году в регион будет поставлено чуть более 90 машин для службы скорой помощи.

— Около 80 машин поступит по нацпроекту «Здравоохранение»; за счет наших госпрограмм; за счет тех решений, которые мы принимали, уже понимая, как развивается ситуация с ковидом. И еще часть автомобилей поступит по линии благотворительности. Более половины машин — это не просто машины скорой помощи, это — ФАПы. Их будет 15. Восемь уже работает, — сказал губернатор. — 28 реанимобилей могут эвакуировать больного любой степени тяжести: врачи больниц отмечают, что это — шаг вперед.

Челябинск в нынешнем году получит 20 машин скорой помощи.

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