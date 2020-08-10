Экскаватор-амфибия будет чистить акваторию реки Миасс в Челябинска до конца октября

Фото: Виталий Безруков

В Минэкологии приняли решение на постоянной основе разместить экскаватор-амфибию на очищенных участках реки Миасс в черте Челябинска. Спецтехника будет поддерживать порядок в акватории водной артерии города до конца октября. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил заместитель министра экологии области Виталий Безруков.

— Техника останется на участках до конца октября, чтобы поддерживать очищенную акваторию в удовлетворительном состоянии, — рассказал Виталий Безруков. — Подрядчик — ООО «Акватехника» приступил к работам на новом участке — возле ТРК «Родник». Будет продолжена очистка реки Миасс от кустарника и водной растительности.

В этом году работы охватят участок протяженностью три километра и общей площадью 6,3 гектара на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром».

— Уже очищена акватория реки на участке вблизи элеватора, завершаются работы в районе моста по улице Северо-Крымской, — подвел предварительные итоги Виталий Безруков. — Параллельно продолжается уборка на участках, которые были очищены в прошлом году, чтобы поддерживать их в удовлетворительном состоянии.

Чиновник отметил, что в этом году существует проблема падения уровня воды в реке, из-за чего в реке усилились процессы заболачивания и роста тростника. Это затрудняет передвижение экскаватора-амфибии, но работы продолжаются.

По словам Виталия Безрукова, в ведомстве рассматривают возможность повышения уровня воды в Миассе. В том числе, завершается разработка проекта по восстановлению и экологической реабилитации реки в черте города.

— В него войдет расчистка реки от донных отложений, ликвидация в пределах прибрежной защитной полосы накопленных загрязнений, биогенное закрепление откосов и береговой полосы, а также меры по увеличению самоочищающей способности водоема, — добавил замминистра экологии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru