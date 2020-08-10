«Сложно проехать на машине»: на Челябинск снова обрушились ливни

На смену жаре в город пришла дождливая погода Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске снова установилась дождливая погода. В результате сильного ливня оказались подтоплены улицы и автомобильные дороги. Как сообщают жители города, движение машин на некоторых участках было затруднено.

— Сложно проехать на машине в такой дождь. Вначале на Дзержинского образовался небольшой затор. Пришлось немного подождать. Когда доехала до магазина, чтобы купить еды коту, обратила внимание, что улицы сильно затоплены. Деваться было некуда, пришлось выходить из салона автомобиля, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Отметим, что на прошлой неделе тоже были сильные ливни. В результате столица Южного Урала немного стала похожа на Венецию. В центре были подтоплены пешеходные переходы, из-за чего жителям города пришлось перепрыгивать лужи, чтобы не промочить ноги.

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