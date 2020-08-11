Алексей Текслер работает в Ашинском районе. Фото: Фото телеграм-канала "Е-область".

Во вторник, 11 августа, губернатор Челябинской области продолжил инспекционные поездки в муниципалитеты. Сегодня Алексей Текслер работает в Аше. Главная задача — проверить исполнение данных ранее поручений. В повестке — встреча с главой района.

В Аше губернатор Алексей Текслер был год назад, 5 августа. Одним из ключевых пунктов программы стал осмотр и разбор ситуации с местной школой N 2, находившейся в аховом состоянии из-за протекающей кровли. О плачевном положении дел главе региона рассказала местная жительница, с которой губернатор разговорился в коридоре отремонтированной поликлиники.

Осмотрев школу, Текслер распорядился начать ремонт сразу же по завершении учебного года, весной 2020-го. Сегодня губернатор побывает в школе, проверит ее готовность к работе.

Кроме того, глава региона побывает в Кропачево и Симе. Осмотрит ход ремонта дороги Миньяр — Аша.

По пути из Аши глава региона заедет в Трехгорный, встретится с главой района.

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