Загадка фиолетового свечения в небе над Челябинском разгадана

Для выращивания огурцов в чуриловских теплицах установили новые лампы. Фото: Константин Ковтун

Читатели КП-Челябинск активно делятся фотографиями фиолетового свечения в небе над микрорайоном Чурилово. Кто-то предполагает, что это природное явление, кто-то даже заподозрил вмешательство потусторонних сил. Но правы оказались те, кто заметил, что свет исходит от теплиц.

Свечение агрокомплекса в ночное время, наверное, уже не удивляет горожан. Оказалось, что лампы заменили на более современные — светодиодные.

— Была подтверждена важность синего и красного света для растений. Свет определенных длин волн и в конкретном соотношении влияет на рост растений, — рассказали в пресс-службе ООО «Агрокомплекс «Чурилово». — Наиболее важные преимущества состоят в энергоэффективности, экологии, высоком качестве и эстетике.

Светодиодное досвечивание (именно так называется технология) применяется на площади в четыре Га. для выращивания огурцов. В агрокомплексе уверяют, что это не представляет вреда здоровью.

Кстати, многие горожане наверняка наблюдали фиолетовый свет в окнах соседей, особенно весной. Так вот, это так называемые фитолампы для восполнения нехватки солнечного света. Они действуют по схожему принципу. Чаще всего их включают для рассады.

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