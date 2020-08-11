В ТРК «Куба» и «Фокус» на высокой скорости: МТС улучшила связь с помощью indoor-покрытия

Компания «МТС» завершила строительство indoor-сети сотовой связи в торгово-развлекательных комплексах «Куба» и «Фокус» в Челябинске. Это позволит посетителям и работникам торговых центров пользоваться мобильным интернетом на скоростях до 75 Мбит/с.

Внутри ТРК «Куба» и «Фиеста» МТС обеспечила indoor-покрытие общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Для этого в торгово-развлекательных комплексах была построена сеть сотовой связи с применением технического решения DAS (Passive Distributed Antenna System): в зданиях «включили» собственные базовые станции, а на всей территории расставили подключенные к ней антенны, помогающие собрать и обработать мобильный сигнал. Благодаря этому решению, в любом месте ТЦ — в торговых залах, подсобных, административно-бытовых помещениях, парковках — посетители могут пользоваться высокоскоростным интернетом независимо от своего местоположения. Гости комплексов в ожидании из примерочной могут смотреть потоковое видео качества 4К, а также вести онлайн-трансляцию обзоров модных коллекций и подборов гардероба.

— Мы развиваем сеть по всей области, уделяя особое внимание важным для жителей локациям. Это касается не только открытой местности, но и крупных нежилых зданий с массивными перекрытиями — торговых центров, офисных зданий, отелей, промзон и производственных площадок. Запуск indoor-покрытия позволяет посетителям не устраивать «цифровой детокс» во время длительных походов по магазинам, а ТРК внедрять в свою работу «умные» технологии, которые помогут сократить издержки на эксплуатацию помещений и оборудования, в этом им помогут «умные» системы управления вентиляцией и освещением, «умные» парковки и многое другое, — подытожил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Ранее МТС в Челябинской области уже реализовала ряд проектов по indoor-покрытию. В их числе такие ТРК, как «Алмаз», «Родник», «Горки», «Фиеста», офисные центры «Бовид» и «Випр», а также гостиницы «Видгоф» и Radisson Blu.

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