Масса формальностей и зависимостей: за отдых на Южном Урале можно получить возврат денег, но есть нюансы

За отдых в Челябинской области тоже можно будет получить кэшбэк. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», к федеральной программе подключили четырех южноуральских операторов, а также девять гостиниц и санаториев. Всего в нее попали свыше 700 туроператоров и 3000 отельеров.

— Неплохое достижение для непопулярного региона. У профильных организаций — звездный час. Кто бы мог подумать, что пандемия ковида и закрытие границ положительно скажутся на туристическом потенциале? — добавляют авторы «Челябушки». — Возврат денег будет разным, на сумму от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Все бы ок, да куда же без подводных камней? Путешествие должно продлиться до пяти суток, сроки поездок — с 15 августа по 20 декабря, стоимость — не менее 25 тысяч рублей, платить картой МИР и никак иначе. Ах да, успеть купить тур с 21 по 28 августа. Масса формальностей и зависимостей, но и людей из категории «нет ничего невозможного» в нашей стране предостаточно. Для субсидированных проектов жесткие рамки естественны (вспомните хотя бы дешевые перелеты, разницу за которые перевозчикам компенсирует государство).

Что предлагают посетить в Челябинской области? Большую каменную реку, озера Тургояк и Зюраткуль, границу Европы и Азии, Слюдорудник, Черную скалу, нацпарк «Таганай», термальные источники «Баден-Баден», Ильменский заповедник, Златоустовскую оружейную фабрику и чугунное производство в Каслях.

Богатый выбор, поехали!