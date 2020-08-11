В Челябинской области на известной экотропе отреставрировали статуи, поврежденные вандалами

Фото: ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области»

В Челябинской области на территории «Тропы сказок» Серпиевского заказника восстановили скульптуры, поврежденные вандалами в конце весны. Так, починили статую «Аленушки», которая была обезглавлена. А у оленя из сказки «Серебряное копыто» стерли надписи. Теперь эти фигуры могут радовать своим видом посетителей экотропы.

Фото: ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области»

Эту надпись оставили на скульптуре оленя. Фото: ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области»

Маршрут «Тропа сказок» предназначена для детей школьного и дошкольного возраста. На нем проводят экскурсии, включающие в себя приключенческие квесты. Специально для этого подготовлены 7 площадок, которые воспроизводят сцены из русских народных сказок: «У Лешего», «Муравейник», «У Бабы Яги», «Аленушка и братец Иванушка», «Картинная галерея», «Лиса и журавль», «Серебряное копытце».

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