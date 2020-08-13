«Шедевр, отпугивает нечесть»: художник из Челябинска продает картину-оберег с «пляшущим человечком» за 1,5 млн рублей

Этого человечка и продают за 1,5 миллиона. Фото: Леонид Кузнецов.

Художник из Челябинска Леонид Кузнецов выставил на продажу «пляшущего человечка». Картина, которую автор оценил в 1,5 млн рублей, читатели КП-Челябинск заметили на сайте бесплатных объявлений.

На совершенно белом полотне изображен «пляшущий человечек».

— Шедевр на холсте! Отчищает квартиру, отпугивает любую нечесть, — рекламирует свой товар мастер.

В углу картины скромная надпись о том, что она выставлена на продажу на аукционах «Кристис» и «Сотбис» за 100 тысяч долларов.

Мы позвонили автору полотна, чтобы узнать подробности и поторговаться. Оказалось, что действенность своего рисунка художник не проверял, но он уверен, что его работа создает нейтральную ауру, защищая владельца от негативных эмоций. Леонид даже согласился на торг. Но наша сумма — в 500 рублей — его явно обидела, и он в сердцах бросил трубку.

Что же, будем ждать, когда «Кристис» и «Сотбис» назначат даты своих аукционов. И от чистого сердца желаем Леониду удачи. По крайней мере, такого позитива в ленте у нас давно не было. Никак работает этот шедевр!

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