«Погони не было»: 19-летняя девушка на Hyundai насмерть сбила сотрудника мотовзвода в Челябинске

Фото: сообщество "ЧП | ДТП Челябинск", ВК.

Фатальное столкновение произошло накануне. В двенадцатом часу ночи 12 августа девушка на Hyundai насмерть сбила сотрудника ГИБДД на мотоцикле.

— Машина и мотоцикл ехали в попутном направлении — каждый по своему делу. Никакой погони не было. Однако девушка выбрала небезопасную скорость и, нарушив дистанцию, наехала на мотоцикл. Сотрудник мотовзвода ГИБДД погиб на месте. У него остались семья и дети, — сообщили КП-Челябминск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

И известно также, что девушка, сидевшая за рулем Hyundai Solaris, 2001 года рождения, стаж ее вождения — около года. Погибшему сотруднику полиции было 40 лет.

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