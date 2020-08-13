Старые деревья в Челябинске пройдут «диспансеризацию» на следующей неделе

Старые лиственницы на проспекте Ленина. Фото: пресс-служба мэрии.

Челябинцы уже не раз обижались на власти города за вырубку старых высоких деревьев. Люди не верят, что их немедленно нужно пускать под снос. Чтобы обследовать состояние старожилов, власти города пригласили экспертов из самой Москвы.

— В рамках всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» в Челябинск приедут эксперты Центра древесных экспертиз из Москвы, — рассказал руководитель управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

На руках у экспертов будет специальный прибор «Резистограф», который может «заглянуть» внутрь дерева и оценить его жизнеспособность.

Обследование состоится 20 августа.

— На основании полученных данных специалисты подготовят полный отчет о состоянии деревьев и рекомендации по уходу за ними, — добавляет Сафонов.

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