В Челябинске обустроили набережную за «Садом камней»

Вот так сейчас выглядит набережная
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
В Челябинске благоустроили набережную за «Садом камней». Там поставили скамейки и декоративные камни. Теперь во время прогулки челябинцы смогут присесть и насладиться видом.
Также здесь появились декоративные камни и новые скамейки
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
Некоторые горожане уже опробовали новую мебель на набережной.
Горожане уже опробовали обновленную набережную
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
— Шли мимо и увидели, решили прогуляться. Очень нравится. Так красиов стало, — рассказала журналисту «Комсомолки» челябинка.
Между деревьев возле набережной появятся тропинки
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
Также возле набережной решили сделать тропинки.
Как рассказал рабочий, сейчас возле заброшенного фонтана выравнивают землю, где-то уже засыпали дорожки, дальше там появится плитка.
Возле заброшенного фонтана выравнимают землю
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
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