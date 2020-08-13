В Челябинске обустроили набережную за «Садом камней»

Вот так сейчас выглядит набережная Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

В Челябинске благоустроили набережную за «Садом камней». Там поставили скамейки и декоративные камни. Теперь во время прогулки челябинцы смогут присесть и насладиться видом.

Также здесь появились декоративные камни и новые скамейки Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Некоторые горожане уже опробовали новую мебель на набережной.

Горожане уже опробовали обновленную набережную Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

— Шли мимо и увидели, решили прогуляться. Очень нравится. Так красиов стало, — рассказала журналисту «Комсомолки» челябинка.

Между деревьев возле набережной появятся тропинки Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Также возле набережной решили сделать тропинки.

Как рассказал рабочий, сейчас возле заброшенного фонтана выравнивают землю, где-то уже засыпали дорожки, дальше там появится плитка.

Возле заброшенного фонтана выравнимают землю Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

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