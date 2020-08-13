Житель Кургана украл в магазине 10 плиток шоколада и съел их до прихода полиции

Мужчина прятал шоколадки в своем рюкзаке Фото: Евгения ГУСЕВА

Все произошло в Кургане в одном из магазинов поселка Заозерный. Покупатель рассказал персоналу, что неизвестный мужчина складывает плитки шоколада в свой рюкзак. Продавцы сразу же подошли к злоумышленнику и попросили пройти к кассе, чтобы расплатиться за товар. Правда, мужчина этого делать не захотел — он ответил грубым отказом и сбежал. Сотрудники супермаркета догнать его не смогли.

О случившемся доложили в полицию. Стражи правопорядка обнаружили похитителя сладкого на следующий день. Им оказался 35 летний мужчина, который ранее был судим за воровство. Однако украденные плитки шоколада вернуть не получилось, поскольку задержанный их уже успел съесть.

— По данному факту в отделе полиции №4 УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, — сообщили в ГУ МВД по Курганской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшем времени ему будет предъявлено обвинение.

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