Не пропадать же песку: блогер решил позагорать на остановке в Челябинске

Фото: кадр из видео instagram.com/qylek

Жаркая погода для жителей Челябинска уже закончилась, но некоторые горожане не отказывают себе в удовольствии позагорать на песочке. Местный блогер Колек выложил в своем инстаграме видео, где решил прилечь и отдохнуть на остановке, ведь подрядчики любезно там оставили кучу песка: загорай — не хочу!

На прошлой неделе губернатор региона дал указание избавиться от песка на улицах города. Он используется в укладке плитки, но жителей города повсеместные песочница начали нервировать.

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