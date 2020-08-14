«Как намазать губы перед продажей»: челябинский урбанист раскритиковал обновленную набережную

На набережной в Челябинске поставили новые скамейки и декоративные камни Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Челябинский урбанист Лев Владов оценил новые скамейки и декоративные камни, появившееся за «садом камней» на набережной. Только активист считает, что нет смысла ставить новые лавки на разрушающуюся плитку.

— Челябинцы не избалованы благоустройством. Достаточно что-нибудь помыть или поставить скамейку, чтобы горожане сказали «вау, город меняется!», — пишет Лев Владов.

Теперь на набережной можно присесть, но вид на реку все еще остается роскошью для горожан.

Высокий забор закрывает вид на реку Миасс. Фото: Лев Владов

Гранитная плитка, уложенная в прошлом году, уже начала рассыпаться. Скорей всего ее придется менять, и снова тратить деньги.

Плитка уже рассыпается. Фото: Лев Владов

— Челябинцам скоро придется снова оплачивать благоустройство набережной — гранит из не пойми какой породы скоро рассыпется и провалится. Мэрия купила хорошие мафы и положила их на очевидно разваливающееся покрытие, — добавил Лев Владов. — Мне нравится, что на набережной теперь можно посидеть. Я рад, что мэрия вкладывается в благоустройство. Но мне не нравится, что чиновники заказывают и принимают работы, которые выглядят скорее как «намазать губы перед продажей», нежели как капитальный ремонт «для себя».

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