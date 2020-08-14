Первая в мире вакцина от коронавируса вызвала опасения у челябинцев

Вакцину планируют пусть в ход с 1 января Фото: Валентина ВАГАНОВА

Большинство жителей Челябинска опасаются ставить прививку от коронавируса. Это показал соцопрос, проведенный РАНХиГС. Вариант «скорее не готов» выбрали 57,3% респондентов. Чаще остальных отказываются горожане в возрасте от 18 до 44 лет, работающие на частных предприятиях, либо безработные.

— Опасения вполне объяснимы – Ассоциация организаций клинических исследований просила Минздрав РФ пока отложить регистрацию вакцины от коронавируса. Эксперты фармацевтических компаний говорят о том, что ускоренная регистрация подвергнет ненужной опасности россиян, которые захотят поставить прививку. Эпидемиологи напоминают, что Sars-cov-2 — довольно быстро мутирующий вирус и часть антигенов у него постоянно изменяется, — объясняют исследователи РАНХиГС.

35% опрошенных больше склоняются к тому, чтобы сделать укол. Как правило, это люди старше 45 лет. Оставшиеся 7,7% респондентов затрудняются с ответом.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Более того, он рассказал, что его дочь лично испытала новинку. С 1 января начнут делать первые уколы, сначала — врачам.

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