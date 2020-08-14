Туристу из Челябинска прострелили ногу во время сплава в Якутии

От ранения мужчина потерял много крови Фото: пресс-служба Службы спасения Республики Саха

Трое человек сплавлялись по реке Гонам на катамаранах, и в какой-то момент 61-летний южноуралец получил пулю в ногу. Инцидент произошел в среду, 12 августа. Со спасателями связался сын пострадавшего, он рассказал, что на рану приложили жгут, но мужчина потерял много крови — повреждена артерия.

Спасатели вылетели по указанным координатам, однако никого не обнаружили. На вертолете они несколько рас прочесывали территорию — все безуспешно, а на обратные звонки никто не отвечал. Наступила ночь, поэтому пришлось отложить поиски на утро следующего дня. Получив новые координаты, спасатели вылетели на место происшествия, но из-за густого тумана вертолет мог приземлиться почти в километре от пострадавшего.

— Совместно с работником медицины катастроф и сотрудником полиции, группа выдвинулась к пострадавшему, — сообщили в пресс-службе Службы спасения Республики Саха. — Мужчине была оказана первая медицинская помощь, его переложили на носилки, погрузили на катамаран и спустили вниз по течению до места посадки вертолета.

Спасатели долго не могли найти пострадавшего Фото: пресс-служба Службы спасения Республики Саха

В 9 часов утра пострадавшего доставили в больничный комплекс города Нерюнгри и передали медикам. Обстоятельства происшествия выясняются.

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