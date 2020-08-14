Во всех школах Челябинской области будет горячее питание

Школы Челябинской области готовы к горячему питанию учеников. Для малышей 1 - 4 классов обеды будут бесплатными. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 14 августа, в Челябинске работает полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов. В нашем городе он проводит совещание по вопросам законности в ходе выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в субъектах округа.

Прежде чем начать заседание полпред с удовлетворением отметил полную готовность региона выполнить поручение главы государство по организации бесплатного горячего питания школьников.

С 1 сентября 2020 года во всех школах региона будет горячее питание. Бесплатное, напомним, для начальной школы. Обязательно горячее блюдо (суп, каша, мясное блюдо с гарниром), салат и напиток. Средняя стоимость обеда, как пояснила ранее первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова, - чуть менее 60 руб.

По распоряжению губернатора Алексея Текслера из бюджета региона выделено более 30 млн. руб. на оборудование школьных столовых.

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