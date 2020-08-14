В Курганской области введут бесплатное питание для младшеклассников

Родители смогут сэкономить свои деньги благодаря введенным бесплатным обедам Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Для учеников младших классов Курганской области новый учебный год начнется с приятных сюрпризов. Начиная с 1 сентября, питание в столовых для них станет бесплатным. Как сообщил директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, такие изменения были сделаны по поручению Президента России Владимира Путина.

— С нового учебного года более 43 тысяч зауральских ребят, обучающихся с 1 по 4 класс, будут питаться в школьных столовых бесплатно. Это 100% от общего числа учеников начального звена, — сообщил Андрей Кочеров.

Отметим, что для реализации этой цели из федерального и областного бюджетов в новом учебном году будет выделено более 183 млн рублей.

Всего в Курганской области действует 328 школ, из них 19 - государственных, 309 - муниципальных общеобразовательных организаций. В них обучаются более 43 тысяч школьников младших классов.

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