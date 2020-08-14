В Челябинске нарисуют граффити с портретом Игоря Курчатова

Фото: из открытых источников

В Челябинске проходит фестиваль «Культурный код». В его рамках российские художники создают уникальные граффити, которые станут будущими арт-объектами столицы Южного Урала. Сообщалось, что на фасадах многоэтажных домов должно появиться 10 муралов.

Но организаторы фестиваля решили добавить к списку еще одно граффити. Как сообщили в пресс-службе ОНФ, оно будет посвящено известному советскому физику и уроженцу Челябинской области Игорю Курчатову. Этот арт-объект появится на фасаде одного из многоэтажных домов микрорайона «Академ Riverside».

Напомним, фестиваль «культурный код» стартовал в Челябинске 1 августа. Одной из его главных целей является создание картинных галерей под открытым небом, которые будут направлены на популяризацию современного искусства и развития благоустройства города.

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