Соцзащита раздает детям бесплатные путевки в санатории и лагеря Челябинской области

Оздоровительная кампания продолжается. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Многие дети остались без «пионерского» лета из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу. Наверстать упущенный отдых можно в течение учебного года. Соцзащита Челябинской области предлагает бесплатные путевки в детские санатории и лагеря.

Сразу оговоримся: положены они не каждому, а только тем, кто стоит на диспансерном учете в своей поликлинике или попал в сложную жизненную ситуацию, например, относится к малоимущим.

— Отдых и оздоровление никак не отразятся на учебном процессе — в лагерях и санаториях будут проходить уроки в соответствии со школьной программой, — пообещала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Путевки для детей со слабым здоровьем выдают в три санатория: это «Лесная сказка» в Чебаркуле, «Металлург» в Златоусте и «Синегорье» в Миассе.

Путевки для ребят в трудной жизненной ситуации раздают в три лагеря: это «Ильмены» в Миассе, «Лесная сказка» в Златоусте и «Карагайский» в Верхнеуральском районе.

Подать заявку на бесплатную путевку можно через gosuslugi74.ru, а также обратившись лично в УСЗН по месту жительства или в МФЦ.

Сотни детей уже использовали эту возможность нынешним летом. При заезде в санаторий у каждого ребенка требовали справку от отсутствии контактов с больными ковид. А сами смены проходили в закрытом режиме — визиты родителей запретили. Тем не менее в санатории «Металлург» в Златоусте два мальчика заболели коронавирусом — один из них привез инфекцию из дома. Весь отряд был досрочно распущен по домам.

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