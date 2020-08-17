Куда жаловаться на поборы в детсадах и школах Челябинской области

Перед началом учебного года репу чешут не только ребята, но еще и их родители. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горячая линия по поборам в детских садах и школах открыта в прокуратуре Челябинской области. Любой родитель может сообщить о вымогательстве денег по телефону надзорного ведомства.

— Должностные лица не имеют права требовать деньги в фонд школы, класса или группы в детском саду, так как ст. 43 Конституции России гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования, — напоминает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Горячая линия прокуратуры работает по телефону (351) 239-21-07 с 9.00 до 18.00.

Каждое обращение будет проверено.

Кроме того, сигнал о поборах можно оставить в интернет-приемной на сайте надзорного ведомства. В обращении нужно назвать номер датского садика или школы, кто просит деньги и оставить для связи свой телефон.

Редакция КП-Челябинск также готова выслушать ваши истории о поборах. На их основе мы подготовим отдельный материал.

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