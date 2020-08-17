В Миассе скончалась 8-летняя девочка, выпавшая из окна

В Миассе девочка выпала из окна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Миассе 8-летняя девочка осталась без внимания родителей. Она подошла к открытому окну, оперлась на маскивтную сетку и упал с 5 этажа. С травмами девочку доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти.

— В вечернее время 14 августа 2020 года в лечебном учреждении города Миасса скончалась 8-летняя девочка, оставленная ранее с травмами, характерными для падения с высоты, — сообщает пресс-служба СК Челябинской области. — В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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