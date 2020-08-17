В Челябинске высадят 300 яблонь на оживленной магистрали

Тем временем на проспекте Ленина уже высадили 227 деревьев. Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске продолжается озеленение разделительных полос на оживленных магистралях. Как сообщил вице-мэр по городской среде Александр Егоров, администрация города получила множество отзывов о проведенных работах по благоустройству на проспекте Ленина, где высадили 227 новых деревьев.

Сейчас сотрудники Управления архитектуры и комитета дорожного хозяйства начали разработку проекта по озеленению разделительной полосы по улице Гагарина на участке от Новороссийской до Дзержинского. По планам, там будет высажено до 300 яблонь. А саму разделительную полосу обрамят кустарником, чья протяженность составит около 3 тысяч погонных метров.

Отметим, что работы должны будут завершиться уже этой осенью. После их окончания городские власти проверят, как подрядчик исполнил свои обязанности.

— По всем контрактам на озеленение со сроками в сентябре-октябре, когда наступит время высадки, нужно будет активизировать работы. Также нужно посмотреть деревья, высаженные весной, которые сейчас стали сухими. Провести замену, и как можно раньше, чтобы за осенний период они успели показать свою приживаемость, а мы могли оценить качество работы подрядчиков, — рассказала глава города Челябинска Наталья Котова.

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