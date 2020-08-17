В Челябинске назвали кандидатов на посты глав двух районов

В список попали также действующие главы района

В трех районах Челябинска продолжается процедура отбора кандидатов на пост главы. На настоящий момент уже известны имена претендентов в Калининском и Ленинском районах. А списки с кандидатами Центрального района будут уже известны завтра.

— У глав этих районов истекает срок полномочий, поскольку они были избраны решением Советов районных депутатов 31 августа 2015 года сроком на 5 лет. Согласно Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы района, конкурсная комиссия отбирает двух и более кандидатов из числа подавших свои документы на участие в конкурсе, — объяснили в пресс-службе челябинской гордумы.

Среди желающих быть новым главой Ленинского района заявились 4 человека. Ими стали: начальник отдела благоустройства администрации Ленинского района Сергей Евдокимов, заместитель начальника по финансовым вопросам МКУ "ЦОДОО" по Тракторозаводскому району Евгений Янушкевич, депутат Челябинской городской Думы от Совета депутатов Виталий Родионов и действующий глава администрации Ленинского района Александр Орел.

А в Калининском районе конкуренция будет в 2 раза меньше. Среди кандидатов числятся — действующий глава администрации Калининского района Сергей Колесник и его заместитель Ирина Матвеева.

Выступления кандидатов перед конкурсными комиссиями состоятся:

— в Ленинском районе 20 августа 2020 в 10:00;

— в Калининском районе 21 августа 2020 в 10:00

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