Силовики провели учения в элитной гимназии Челябинска

Фото: Росгвардия по Челябинской области

Перед началом учебного года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели учения в гимназии №1. Бойцы отрабатывали действия при поступлении сигнала тревоги с территории школы.

Согласно легенде, в школу проник пьяный дебошир, который начал ругаться матом и всячески нарушать спокойствие. Охраннику пришлось нажать тревожную кнопку, чтобы вызвать подмогу.

Затем в действие вступали сотрудники Росгвардии. Они нашли пьяного дебошира и задержали его.

Фото: Росгвардия по Челябинской области

— Кнопками тревожной сигнализации оснащены все школы Челябинска, а также большинство учебных учреждений по всей области. Кроме этого, под охраной подразделения Росгвардии находятся и дошкольные образовательные учреждения, — рассказал начальник штаба УВО по Челябинску Владислав Холкин.

Отметим, что с января такими же кнопками оснащены все машины скорой помощи города. Теперь сотрудникам неотложек не нужно будет вызывать полицию по телефону и объяснять детали произошедшего.

Фото: Росгвардия по Челябинской области

Фото: Росгвардия по Челябинской области

Фото: Росгвардия по Челябинской области

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